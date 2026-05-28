Вологодчина начнет сотрудничество с центром имени Вишневского

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Вологодской области подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром хирургии (НМИЦ) имени Вишневского, сообщает пресс-служба регправительства.

"В рамках соглашения будем активно направлять вологжан с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями в федеральный центр для оказания высокотехнологичной помощи. Речь идет о сложных операциях на сердце, в том числе эндоваскулярных и аритмологических. Проводить их будут на базе НМИЦ хирургии имени Вишневского за счет федеральных квот", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба облправительства.

Документ также предполагает проведение совместных телемедицинских консультаций и повышение квалификации вологодских врачей. Обучение персонала будет проходить в центре имени Вишневского.

В рамках сотрудничества эксперты центра будут выезжать в Вологодскую областную клиническую больницу, в том числе для проведения показательных операций. Накануне они уже осмотрели 20 пациентов и отобрали шесть человек для лечения по профилям кардиохирургии и гепатопанкреатобилиарной хирургии.