Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде провели уникальную операцию пациентке с инфарктом кишечника - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:29 28.05.2026 (обновлено: 17:02 28.05.2026)
В Волгограде провели уникальную операцию пациентке с инфарктом кишечника

В Волгограде врачи успешно провели лечение пациентки с инфарктом кишечника

© Фото : ВолМГУ/TelegramХирурги ВолгГМУ во время проводят операцию пациентке с инфарктом кишечника
Хирурги ВолгГМУ во время проводят операцию пациентке с инфарктом кишечника - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : ВолМГУ/Telegram
Хирурги ВолгГМУ во время проводят операцию пациентке с инфарктом кишечника
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хирурги ВолгГМУ совместно с коллегами из клинической больницы скорой медицинской помощи №15 впервые в регионе успешно провели комбинированное лечение пациентки с инфарктом кишечника.
  • 82-летняя волгоградка была доставлена в больницу с сильными болями в животе, тошнотой и рвотой, где ей диагностировали тромбоз сосудов кишечника с развитием некроза тонкой кишки.
  • Комбинированное лечение включало обструктивную резекцию некротизированного участка тонкой кишки, извлечение тромба из верхней брыжеечной артерии и программную релапаротомию с формированием илео-еюноанастомоза.
ВОЛГОГРАД, 28 мая – РИА Новости. Хирурги Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) совместно с коллегами из клинической больницы скорой медицинской помощи №15 впервые в регионе успешно провели комбинированное лечение пациентки с инфарктом кишечника, сообщили РИА Новости в медуниверситете.
По информации медиков, 82-летняя волгоградка почувствовала сильные боли в животе, сопровождаемые тошнотой и рвотой. На скорой пациентка была доставлена в больницу, где ей в срочном порядке была сделана диагностическая лапароскопия. По ее результатам медики выявили тромбоз сосудов кишечника с развитием некроза тонкой кишки – инфаркт кишечника.
"На первом этапе... выполнили обструктивную резекцию некротизированного участка тонкой кишки без формирования анастомоза. Вторым этапом… извлекли тромб из верхней брыжеечной артерии. На третьем – функция кишечника была восстановлена благодаря выполнению программной релапаротомии (повторной операции – прим.) с оценкой жизнеспособности кишечника и формированием илео-еюноанастомоза (создания прямого искусственного соединения между подвздошной и тощей кишкой – ред.)", - пояснили в ВолгГМУ.
Как пояснил заведующий кафедрой хирургических болезней №1 ВолгГМУ Юрий Веденин, это заболевание сопровождается высокой летальностью. Традиционные резекционные вмешательства зачастую приводят к неудовлетворительным результатам, поэтому было принято решение провести комбинированное лечение пациентки, которое раньше в регионе не выполнялось.
Пациентка продолжает лечение, функция кишечника восстановлена, состояние соответствует срокам послеоперационного периода и объемам выполненных вмешательств, сообщили в ВолгГМУ.
Первая в России операция миоэктомии при гипертрофической кардиомиопатии новым малотравматичным способом - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца
2 марта, 12:42
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала