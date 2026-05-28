В Волгограде провели уникальную операцию пациентке с инфарктом кишечника

Хирурги ВолгГМУ во время проводят операцию пациентке с инфарктом кишечника

Хирурги ВолгГМУ во время проводят операцию пациентке с инфарктом кишечника

Краткий пересказ от РИА ИИ Хирурги ВолгГМУ совместно с коллегами из клинической больницы скорой медицинской помощи №15 впервые в регионе успешно провели комбинированное лечение пациентки с инфарктом кишечника.

82-летняя волгоградка была доставлена в больницу с сильными болями в животе, тошнотой и рвотой, где ей диагностировали тромбоз сосудов кишечника с развитием некроза тонкой кишки.

Комбинированное лечение включало обструктивную резекцию некротизированного участка тонкой кишки, извлечение тромба из верхней брыжеечной артерии и программную релапаротомию с формированием илео-еюноанастомоза.

ВОЛГОГРАД, 28 мая – РИА Новости. Хирурги Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) совместно с коллегами из клинической больницы скорой медицинской помощи №15 впервые в регионе успешно провели комбинированное лечение пациентки с инфарктом кишечника, сообщили РИА Новости в медуниверситете.

По информации медиков, 82-летняя волгоградка почувствовала сильные боли в животе, сопровождаемые тошнотой и рвотой. На скорой пациентка была доставлена в больницу, где ей в срочном порядке была сделана диагностическая лапароскопия. По ее результатам медики выявили тромбоз сосудов кишечника с развитием некроза тонкой кишки – инфаркт кишечника.

"На первом этапе... выполнили обструктивную резекцию некротизированного участка тонкой кишки без формирования анастомоза. Вторым этапом… извлекли тромб из верхней брыжеечной артерии. На третьем – функция кишечника была восстановлена благодаря выполнению программной релапаротомии (повторной операции – прим.) с оценкой жизнеспособности кишечника и формированием илео-еюноанастомоза (создания прямого искусственного соединения между подвздошной и тощей кишкой – ред.)", - пояснили в ВолгГМУ.

Как пояснил заведующий кафедрой хирургических болезней №1 ВолгГМУ Юрий Веденин, это заболевание сопровождается высокой летальностью. Традиционные резекционные вмешательства зачастую приводят к неудовлетворительным результатам, поэтому было принято решение провести комбинированное лечение пациентки, которое раньше в регионе не выполнялось.