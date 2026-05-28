Владимиров поставил задачи по развитию медицинской отрасли на Ставрополье

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В ежегодном послании губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачи по развитию материальной базы отрасли здравоохранения в том числе за счет реализации краевых госпрограмм, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он подчеркнул, что в этом году должны быть введены в строй новые объекты здравоохранения. Крупнейший из них — корпус краевой детской больницы в Ставрополе.

Вместе с тем глава региона поручил шире использовать технологии модульного строительства в отрасли.

"В прошлом году по этой технологии построены три здания медучреждений в Предгорном муниципальном округе. В этом году мы строим модульное приемное отделение городской больницы скорой помощи в Ставрополе. Это будет современный объект площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Всего в этом году планируем поставить 14 современных модульных конструкций в здравоохранении. С учетом растущей стоимости капитального строительства — это перспективная технология. Будем ее использовать там, где проблемы надо решать быстрее всего", — приводит пресс-служба слова Владимирова.

Глава края указал, что в оснащении медицины делается упор на так называемой тяжелой медтехнике, которая позволяет проводить сложные обследования и диагностику. В этом году будут поставлены еще 143 единицы такого оборудования. В их числе однофотонный эмиссионный компьютерный томограф. Это второй такой аппарат в крае. Его установят в региональной больнице и впервые на Ставрополье будет использован для помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями и болезнями эндокринной системы. Специалисты уже прошли необходимую подготовку и готовы с ним работать.

Губернатор уточнил, что в крае продолжается работа над повышением и доступностью высокотехнологичной медпомощи. Только в прошлом году по полису обязательного медицинского страхования ее получили 15 тысяч человек. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Одной из базовых задач, по словам главы края, является лекарственное обеспечение и доступность специализированной медпомощи в отдаленных поселениях. В этом направлении увеличивается финансирование лекарственного обеспечения и лечебного питания ставропольцев. В прошлом году объем вложений вырос почти на 20%. В этом году будет направлено более 6 миллиардов рублей.