Рейтинг@Mail.ru
Видеоподкаст Радио Sputnik и ON Медиа победил в спецноминации премии ИРИ - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 28.05.2026
Видеоподкаст Радио Sputnik и ON Медиа победил в спецноминации премии ИРИ

РИА Новости: проект Sputnik и ON Медиа "Война на Востоке" получил премию ИРИ

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтудия радио Sputnik
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Студия радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Видеоподкаст «Война на Востоке» радио Sputnik и ON Медиа победил в спецноминации «Конструируя новую реальность» премии Института развития интернета.
  • Награду получили руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова и директор по взаимодействию с органами государственной власти ON Медиа Антон Крывошлыков.
  • «Война на Востоке» — специальный проект, посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Видеоподкаст "Война на Востоке" радио Sputnik и ON Медиа (ранее - МТС Медиа) победил в спецноминации "Конструируя новую реальность" премии Института развития интернета (АНО "ИРИ"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента ИРИ проходит в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова на церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания Радиомания-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Радио Sputnik получило премию в номинации "Прогресс года"
21 ноября 2025, 20:38
Награду получили руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова и директор по взаимодействию с органами государственной власти ON Медиа Антон Крывошлыков.
Как подчеркнула руководитель Радио Sputnik, получая награду, проект "Война на Востоке" показал, что история не заканчивается в архивах, а продолжается и в сегодняшней политике.
"Столь высокая оценка этой кропотливой работы показывает, что просветительская миссия Радио Sputnik важна и востребована", - сказала Некрасова.
Кривошлыков, в свою очередь, поблагодарил генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и генерального директора холдинга ON Медиа Софью Митрофанову за возможность создания видеоподкаста.
Руководитель радио Sputnik Маргарита Некрасова на церемонии награждения победителей V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Руководитель радио Sputnik вручила премию ИРИ
Вчера, 20:28
Вручили награду военкор Первого канала, кавалер ордена Мужества Ирина Куксенкова и Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент Евгений Поддубный.
«
"Война на Востоке" - специальный проект радио Sputnik и холдинга ON Медиа, посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст вышел при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.
Вступительное слово к подкасту записал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В подкасте также приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, губернатор Курской области Александр Хинштейн, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Денисов и экс-руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Посмотреть видеоподкаст можно на ресурсах Радио Sputnik.
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась летом 2022 года. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
Очная сессия SputnikPro для журналистов из Южной Азии - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Журналисты из Южной Азии стали участниками очной сессии SputnikPro
2 апреля, 14:10
 
ТехнологииИнститут развития интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала