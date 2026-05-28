Видеоподкаст Радио Sputnik и ON Медиа победил в спецноминации премии ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Видеоподкаст «Война на Востоке» радио Sputnik и ON Медиа победил в спецноминации «Конструируя новую реальность» премии Института развития интернета.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Видеоподкаст "Война на Востоке" радио Sputnik и ON Медиа (ранее - МТС Медиа) победил в спецноминации "Конструируя новую реальность" премии Института развития интернета (АНО "ИРИ"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента ИРИ проходит в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Награду получили руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова и директор по взаимодействию с органами государственной власти ON Медиа Антон Крывошлыков.

Как подчеркнула руководитель Радио Sputnik, получая награду, проект "Война на Востоке" показал, что история не заканчивается в архивах, а продолжается и в сегодняшней политике.

"Столь высокая оценка этой кропотливой работы показывает, что просветительская миссия Радио Sputnik важна и востребована", - сказала Некрасова.

Кривошлыков, в свою очередь, поблагодарил генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и генерального директора холдинга ON Медиа Софью Митрофанову за возможность создания видеоподкаста.

Вручили награду военкор Первого канала, кавалер ордена Мужества Ирина Куксенкова и Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент Евгений Поддубный.

« "Война на Востоке" - специальный проект радио Sputnik и холдинга ON Медиа, посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст вышел при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.

Вступительное слово к подкасту записал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В подкасте также приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, губернатор Курской области Александр Хинштейн, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Денисов и экс-руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Посмотреть видеоподкаст можно на ресурсах Радио Sputnik.