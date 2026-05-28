Куда пропал человек-оркестр Геннадий Ветров

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Он был одним из самых ярких артистов "Аншлага" и имел грандиозный успех на сцене. Однако в последние годы ветеран отечественного юмора практически исчез с экранов.

Как так получилось? Чем сейчас занимается Геннадий Ветров?

Снял фильм в семь лет

Геннадий родился 18 ноября 1958 года в шахтерской Макеевке, в Донецкой области. Родителями будущего юмориста были обычные люди: отец Анатолий Иванович трудился женским парикмахером, мать Валентина Федоровна — бухгалтером.

Тяга к творчеству обнаружилась у мальчика еще в детстве. В возрасте семи лет Геннадий вместе с друзьями по двору и знакомым кинооператором умудрился снять свой первый фильм под названием "Заговор курильщиков". Будущий юморист не только сыграл одну из ролей, но и выступил в качестве сценариста и постановщика.

После окончания школы Геннадий попытался поступить во Львовский художественно-промышленный институт, но его творческие амбиции не оценила приемная комиссия. В 1976 году Геннадий стал студентом факультета "Теплогазоснабжение и кондиционирование", а в 1981-м успешно завершил обучение, получив диплом инженера.

"Король капустника"

Поворотным этапом в судьбе Геннадия стала армия. За время службы в Донецкой области слава о талантливом солдате распространилась не только среди сослуживцев. Он выступал перед другими военнослужащими с концертами, в его репертуаре были музыкальные номера, анекдоты, миниатюры и даже небольшие монологи.

Неизвестно, куда судьба завела бы Ветрова после демобилизации, если бы не случайная встреча с артистами Донецкой филармонии, которые порекомендовали ему всерьез заняться актерским мастерством.

В 1983 году он поступил в ЛГИТМиК, студенческая жизнь оказалась яркой и насыщенной.

"Я в свое время был “королем капустника”. Потому что я все придумывал. У нас на курсе в театральном я был "энерджайзером", "батарейки не садились", — вспоминал Ветров.

Напросился в "Аншлаг"

Настоящим прорывом для артиста стало его участие в популярной юмористической передаче "Аншлаг", куда он попал, поговорив по телефону с Региной Дубовицкой.

"Позвонил и сказал, что в Петербурге есть очень яркий талантливый артист, без которого программа "Аншлаг" непонятно как раньше обходилась. Она спросила, кто это. И я честно ответил: "Я!" — рассказывает Ветров.

После успеха первых выпусков "Аншлага" с выступлениями Геннадия Ветрова Регина Дубовицкая стала приглашать его на каждую съемку. Зрители полюбили артиста за короткие номера, наполненные юмором, весельем и музыкой. Особенно понравилась песенка "Хулахуп" с шуточным припевом.

Запомнилась аудитории и пародия "Рашен Копперфильтр и его Клава", которую Ветров показывал в дуэте с Кариной Зверевой — позже она стала его женой. Однажды Ветров даже показал пародию перед самим фокусником. Номер был на английском языке и удался блестяще.

Несмотря на занятость в команде "Аншлага", Ветров успевал сниматься и в других передачах. Импровизатора можно было увидеть в программах "Рояль в кустах" и "Веселые картинки". Кроме того, какое-то время он вел собственную телепередачу "Смешные люди".

Где он сейчас

Сегодня Геннадий Ветров, как и многие его коллеги по "Аншлагу", не может похвастаться былой популярностью. В свое время он вместе с Юрием Гальцевым вел программу "Два веселых гуся" на YouTube.

