Задержанному во Вьетнаме россиянину могут предъявить другие обвинения - РИА Новости, 28.05.2026
06:40 28.05.2026
Задержанному во Вьетнаме россиянину могут предъявить другие обвинения

© РИА Новости / Александр Вильф
Флаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
  • Гражданин России Александр Горб задержан во Вьетнаме по подозрению в краже багажа.
  • По словам генерального консула РФ в Хошимине, Александру Горбу могут предъявить обвинения в совершении и других преступлений на территории Вьетнама.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа гражданину России могут предъявить и другие обвинения, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
Вьетнамские СМИ сообщали о задержании россиянина, который подозревается в краже багажа граждан третьих стран. Уточнялось, что мужчина неоднократно действовал по одной схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки прямо с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина. По словам генконсула, речь идет об Александре Горбе.
"По имеющейся у консульства информации, гражданину может быть предъявлено обвинение в совершении и других преступлений на территории Вьетнама", - сказал Садыков.
Как уточнил дипломат, иностранные граждане обычно после отбытия наказания за уголовные преступления выдворяются из страны с временным запретом на последующий въезд.
