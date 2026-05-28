Венгрия снова станет надежным партнером НАТО, заявил Мадьяр
21:18 28.05.2026
Венгрия снова станет надежным партнером НАТО, заявил Мадьяр

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна вновь станет надежным партнером НАТО.
БУДАПЕШТ, 28 мая - РИА Новости. Венгрия снова станет надежным партнером НАТО, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на первой встрече с генеральным секретарем альянса Марком Рютте после смены власти в Венгрии.
"У меня состоялся важный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
По его словам, на встрече шла речь об участии Венгрии в миротворческой миссии НАТО в Косово, подготовке к саммиту альянса в Анкаре в июле и ситуации в Ормузском проливе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреВенгрияБрюссельРоссияПетер МадьярМарк РюттеНАТО
 
 
