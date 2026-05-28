Венгрия снова станет надежным партнером НАТО, заявил Мадьяр

БУДАПЕШТ, 28 мая - РИА Новости. Венгрия снова станет надежным партнером НАТО, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на первой встрече с генеральным секретарем альянса Марком Рютте после смены власти в Венгрии.
По его словам, на встрече шла речь об участии Венгрии в миротворческой миссии НАТО в Косово, подготовке к саммиту альянса в Анкаре в июле и ситуации в Ормузском проливе.
