Власов занял 15-е место на этапе многодневки "Джиро д'Италия"

19:38 28.05.2026 (обновлено: 20:08 28.05.2026)
  • Российский велогонщик Александр Власов занял 15-е место на 18-м этапе «Джиро д'Италия».
  • Лидером генеральной классификации остается датчанин Йонас Вингегор.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 15-е место на 18-м этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 171 км в четверг выиграл француз Поль Манье из команды Soudal Quick-Step, преодолевший дистанцию за 3 часа 46 минут 50 секунд. Вторым финишировал испанец Эдоардо Замбанини из Bahrain Victorious, тройку лучших замкнул Джонатан Милан из команды Lidl-Trek. Власов финишировал 15-м с тем же временем.
В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор из Visma со временем 70 часов 54 минуты 4 секунды. Австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+4.03) идет вторым, третьим — нидерландец Тим Аренсман из Ineos (+4.27). Власов остался на 21-й строчке, он отстает от лидера на 39 минут 51 секунду.
Девятнадцатый этап многодневки протяженностью 151 км пройдет 29 мая.
