Власти поддержали свыше 450 инициатив новгородцев по благоустройству

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Свыше 450 инициатив граждан по благоустройству общественных пространств и дворов на 483 миллиона рублей были поддержаны в 2025 году, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.

"Свыше 450 инициатив граждан по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий на 483 миллиона рублей были поддержаны в 2025 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и практики инициативного бюджетирования. Треть жителей региона приняли участие в голосовании", - сообщил Дронов.

Он отметил, что в 2025 году по инициативе жителей реализованы проекты благоустройства в Великом Новгороде и муниципалитетах области: обновлены общественные пространства, созданы спортивные и детские площадки, благоустроены территории школ и жилых кварталов, отремонтированы сельские дома культуры. В конкурсном отборе приняли участие десятки тысяч жителей региона. Это показатель высокой вовлеченности людей в развитие своей территории, сказал губернатор.