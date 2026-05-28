Власти поддержали свыше 450 инициатив новгородцев по благоустройству - РИА Новости, 28.05.2026
15:40 28.05.2026
Власти поддержали свыше 450 инициатив новгородцев по благоустройству

Дронов: власти поддержали свыше 450 инициатив новгородцев по благоустройству

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Александр Дронов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Свыше 450 инициатив граждан по благоустройству общественных пространств и дворов на 483 миллиона рублей были поддержаны в 2025 году, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
"Свыше 450 инициатив граждан по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий на 483 миллиона рублей были поддержаны в 2025 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и практики инициативного бюджетирования. Треть жителей региона приняли участие в голосовании", - сообщил Дронов.
Он отметил, что в 2025 году по инициативе жителей реализованы проекты благоустройства в Великом Новгороде и муниципалитетах области: обновлены общественные пространства, созданы спортивные и детские площадки, благоустроены территории школ и жилых кварталов, отремонтированы сельские дома культуры. В конкурсном отборе приняли участие десятки тысяч жителей региона. Это показатель высокой вовлеченности людей в развитие своей территории, сказал губернатор.
Губернатор уточнил, что пять проектов в прошлом году стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В результате в 2026 году появятся новые комфортные общественные пространства в Боровичах, Пестове, Чудове, Хвойной и Любытине.
 
