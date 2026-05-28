Иран сам должен решить вопрос о вывозе обогащенного урана, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана может решаться только Тегераном.
- Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, но Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Вопрос вывоза за пределы страны обогащенного урана, принадлежащего Ирану, может решаться только Тегераном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Мы вновь хотели бы обратить внимание на тот факт, что упомянутые запасы высокообогащенного урана принадлежат именно Исламской Республике Иран. В этой связи судьба упомянутого материала может быть определена исключительно Тегераном. Только иранцы вправе распоряжаться им, в том числе решать, вывозить ли его за пределы своей страны", - сказала она на брифинге.
"Наша позиция по этому сюжету хорошо известна всем. Она изменений не претерпела. При этом никогда не навязывали и не намерены навязывать нашу инициативу о вывозе иранского высокообогащенного урана на территорию Российской Федерации. Решение о том, обратиться к нам за содействием или нет, остается за Ираном", - добавила представитель МИД.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.