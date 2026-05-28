15:52 28.05.2026
Иран сам должен решить вопрос о вывозе обогащенного урана, заявила Захарова

Захарова: только Иран вправе решать, вывозить ли его обогащенный уран из страны

Объект по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана может решаться только Тегераном.
  • Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, но Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Вопрос вывоза за пределы страны обогащенного урана, принадлежащего Ирану, может решаться только Тегераном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы вновь хотели бы обратить внимание на тот факт, что упомянутые запасы высокообогащенного урана принадлежат именно Исламской Республике Иран. В этой связи судьба упомянутого материала может быть определена исключительно Тегераном. Только иранцы вправе распоряжаться им, в том числе решать, вывозить ли его за пределы своей страны", - сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, позиция России по этому вопросу неизменна.
"Наша позиция по этому сюжету хорошо известна всем. Она изменений не претерпела. При этом никогда не навязывали и не намерены навязывать нашу инициативу о вывозе иранского высокообогащенного урана на территорию Российской Федерации. Решение о том, обратиться к нам за содействием или нет, остается за Ираном", - добавила представитель МИД.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
