Иран сам должен решить вопрос о вывозе обогащенного урана, заявила Захарова

"Наша позиция по этому сюжету хорошо известна всем. Она изменений не претерпела. При этом никогда не навязывали и не намерены навязывать нашу инициативу о вывозе иранского высокообогащенного урана на территорию Российской Федерации. Решение о том, обратиться к нам за содействием или нет, остается за Ираном", - добавила представитель МИД.