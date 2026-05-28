Украине сообщили о критической проблеме из-за "Орешника" - РИА Новости, 28.05.2026
06:02 28.05.2026
Украине сообщили о критической проблеме из-за "Орешника"

Профессор Йегер: отсутствие ракет для ПВО стало большой проблемой для Украины

Украинский флаг. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие ракет для систем ПВО стало большой проблемой для Украины, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер.
  • По словам эксперта, Киев терпит большие убытки из-за невозможности противостоять российским ударам.
  • Украина должна понимать, что Москва может задействовать еще больше мощи, если это потребуется, резюмировал он.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Отсутствие ракет для систем ПВО стало большой проблемой для Украины, заявил в эфире NTV Nachrichten профессор Кельнского университета Томас Йегер.
"Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны", — сказал он.
По словам эксперта, Киев терпит большие убытки из-за отсутствия возможности сделать что-либо с российскими ударами. Украина должна понимать, что Москва может задействовать еще больше мощи, если это потребуется.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
