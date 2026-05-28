15:22 28.05.2026 (обновлено: 15:54 28.05.2026)
СМИ: Серена Уильямс может выступить на турнире в Лондоне в парном разряде

Вертхейм: Серена Уильямс планирует выступить на турнире WTA 500 в парном разряде

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серена Уильямс может сыграть в парном разряде на турнире категории WTA 500 в Лондоне вместе с Викторией Мбоко.
  • Уильямс 44 года, она не объявляла о завершении карьеры, но последний раз выступала в 2022 году на US Open.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обладательница тройного карьерного шлема американка Серена Уильямс подала заявки на получение специального приглашения (wild card) на соревнования травяной части сезона и может сыграть на турнире категории WTA 500 в Лондоне в парном разряде вместе с канадкой Викторией Мбоко, сообщил журналист Джон Вертхейм.
В июне пройдут пять травяных турниров подряд: WTA 500 в Лондоне (8-14 июня), WTA 500 в Берлине (15-21 июня), WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге (21-28 июня), WTA 250 в британском Истборне (22-27 июня) и Уимблдон (29 июня - 12 июля).
"Очень много разговоров сейчас о возвращении Серены, и их становится все больше. Я слышал, что она сделала несколько запросов на wild card на травяную часть сезона. И такие запросы она должна подавать самостоятельно. При этом вокруг всего этого присутствует атмосфера секретности и недосказанности. Возможно, в конечном итоге ничего не сложится, но я слышал, что она может выступить в на турнире WTA 500 в Лондоне в паре с Викторией Мбоко", - сказал Вертхейм в подкасте на YouTube-канале экс-первой ракетки мира Энди Роддика.
"Также я слышал, что ее команда уже активно готовится к Лондону, а затем и к Берлину. Я думаю, что все может начаться с парного турнира в Лондоне, затем продолжиться в Берлине. Это логично - сначала сыграть в парах, проверить свое состояние, почувствовать мяч. Если все пойдет хорошо, она может получить wild card на Уимблдон или дождаться US Open и хардовой части сезона", - добавил журналист.
Уильямс 44 года. Она не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур. Последний раз Уильямс выступала в 2022 году на US Open.
Серена Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
