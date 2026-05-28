Британия и Польша назвали Россию главной угрозой безопасности

ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости. Великобритания и Польша в рамках подписанного в среду соглашения по безопасности назвали Россию "наиболее серьезной угрозой" своей безопасности и выразили намерение бороться с РФ.

"Стороны продолжат работать с Украиной и другими партнерами над поиском законных путей обеспечения того, чтобы Российская Федерация выполнила свои обязательства по выплате ущерба, который она причинила Украине", – говорится в документе.