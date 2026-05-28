Британия и Польша назвали Россию главной угрозой безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания и Польша в рамках подписанного соглашения по безопасности назвали Россию наиболее серьезной угрозой своей безопасности.
- Страны намерены совместно разработать новую систему ПВО, расширить использование БПЛА на восточном фланге НАТО и повысить совместимость вооруженных сил.
- Лондон и Варшава выразили приверженность военной и экономической поддержке Украины.
ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости. Великобритания и Польша в рамках подписанного в среду соглашения по безопасности назвали Россию "наиболее серьезной угрозой" своей безопасности и выразили намерение бороться с РФ.
Соглашение в среду подписали британский премьер-министр Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. Страны намерены совместно разработать новую систему ПВО и расширить использование БПЛА на восточном фланге НАТО, а также повысить совместимость вооруженных сил.
"Республика Польша и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии… Определяют Российскую Федерацию как наиболее серьезную долгосрочную угрозу своей безопасности", - говорится в документе, текст которого опубликовала канцелярия Стармера.
Кроме того, страны намерены противостоять якобы "злонамеренным" действиям РФ, оказывать давление на тех, кто якобы способствует такой деятельности и сотрудничать в укреплении санкций против РФ.
"Стороны продолжат работать с Украиной и другими партнерами над поиском законных путей обеспечения того, чтобы Российская Федерация выполнила свои обязательства по выплате ущерба, который она причинила Украине", – говорится в документе.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон сознательно пытается разжечь очаги нестабильности на восточном фланге НАТО с целью сохранения военного присутствия США в Европе.
Британия расширила санкции против России
11 мая, 11:32