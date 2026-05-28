21:18 28.05.2026 (обновлено: 21:58 28.05.2026)
В Челябинске воссоздадут высшее танковое командное училище

Танкисты. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище.
  • Оно существовало с 1941 по 2007 год.
  • Минобороны должно выполнить соответствующее распоряжение правительства до 1 августа.
  • Обучение будут вести как по программам среднего и высшего образования, так и по дополнительным профессиональным.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правительство распорядилось создать Челябинское высшее танковое командное училище, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Челябинское высшее танковое командное училище", — говорится в его тексте.

Срок исполнения распоряжения Министерством обороны — до 1 августа. Устав учреждения должны утвердить в течение четырех месяцев.
Основными целями его деятельности будут осуществление программ для получения среднего и высшего образования, дополнительных профессиональных программ, а также научно-исследовательская деятельность в интересах обороны.
Вуз существовал с 1941 по 2007 год. Сейчас в России действует только одно подобное учебное заведение — Казанское высшее танковое командное училище.
РоссияПравительство РФЧелябинскОбразование - ОбществоОбразованиеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
