СМИ: экс-сотрудник ЦРУ обвиняется в краже госсредств

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ с допуском к секретной информации высшего уровня обвиняется в краже государственных средств после того, как ФБР обнаружило в его доме более 300 золотых слитков стоимостью свыше 40 миллионов долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы и источники.
Согласно материалам дела, в период с ноября по март Дэвид Раш регулярно запрашивал у руководства крупные суммы в иностранной валюте и десятки миллионов долларов в золотых слитках. Он утверждал, что эти активы необходимы ему для покрытия "служебных расходов".
"Восемнадцатого мая федеральные агенты обыскали дом Раша и изъяли около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов… Агенты также изъяли около 2 миллионов долларов наличными и 35 люксовых часов, в основном Rolex", – пишет издание.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Раш годами фабриковал свою биографию для продвижения по службе. Он утверждал, что был боевым пилотом ВМС США и научным сотрудником в Технологическом институте ВВС. Проверка показала, что у него нет даже базовой лицензии пилота гражданской авиации.
В материалах суда не уточнялось, в каком агентстве работал Раш, но два источника сообщали газете, что он был сотрудником ЦРУ.