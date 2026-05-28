Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 370 военнослужащих ВСУ, три орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Кучеров Яр, Райское и Водянское Донецкой Народной Республики", - сообщило МО РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.