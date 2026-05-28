Армия Израиля за сутки атаковала более 135 объектов Хезболлы в Ливане - РИА Новости, 28.05.2026
14:34 28.05.2026
Армия Израиля за сутки атаковала более 135 объектов Хезболлы в Ливане

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15 у границы Ливана
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 135 объектам движения "Хезболла" в Ливане.
  • В районах Бекаа и на юге Ливана были уничтожены около 10 пусковых установок и атакован лагерь подготовки движения "Хезболла".
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 135 объектам шиитского движения "Хезболлах" в районе долины Бекаа, расположенной на востоке Ливана, и на юге страны, сообщила в четверг пресс-служба армии.
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по "Хезболлах" в Ливане и нанести "сокрушительное" поражение движению.
"За последние 24 часа силы ЦАХАЛ нанесли удары более чем по 135 объектам "Хезболлах" в районах Тира, Бекаа и южного Ливана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районах Бекаа и на юге Ливана были уничтожены около 10 пусковых установок и атакован лагерь подготовки движения "Хезболлах".
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результата переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
