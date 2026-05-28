Армия Израиля за сутки атаковала более 135 объектов Хезболлы в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 135 объектам шиитского движения "Хезболлах" в районе долины Бекаа, расположенной на востоке Ливана, и на юге страны, сообщила в четверг пресс-служба армии.