Рейтинг@Mail.ru
Токаев прокомментировал развитие экономик стран ЕАЭС - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 28.05.2026
Токаев прокомментировал развитие экономик стран ЕАЭС

Токаев: страны ЕАЭС развили экономику на фоне геополитической турбулентности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечили развитие своих экономик на фоне геополитической турбулентности.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне беспрецедентной геополитической турбулентности обеспечили развитие своих экономик, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Евразийский экономический союз - это не просто региональное интеграционное объединение, но и важный субъект глобальной экономики. На фоне беспрецедентной геополитической турбулентности наши государства благодаря слаженным действиям смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке", - сказал Токаев.
Евразийский экономический форум проходит в столице Казахстана с 28 по 29 мая. В нем участвуют почти 3 тысячи человек из 44 стран, в том числе из США. На форуме обсуждаются вопросы, посвященные цифровизации, экономическому развитию и новым технологиям. В 2026 году мероприятие проводится под председательством Казахстана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Песков прокомментировал предложение спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС
Вчера, 11:38
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала