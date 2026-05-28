Токаев прокомментировал развитие экономик стран ЕАЭС

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне беспрецедентной геополитической турбулентности обеспечили развитие своих экономик, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Евразийский экономический союз - это не просто региональное интеграционное объединение, но и важный субъект глобальной экономики. На фоне беспрецедентной геополитической турбулентности наши государства благодаря слаженным действиям смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке", - сказал Токаев.
Евразийский экономический форум проходит в столице Казахстана с 28 по 29 мая. В нем участвуют почти 3 тысячи человек из 44 стран, в том числе из США. На форуме обсуждаются вопросы, посвященные цифровизации, экономическому развитию и новым технологиям. В 2026 году мероприятие проводится под председательством Казахстана.