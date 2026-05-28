12:49 28.05.2026
Отношения России и Казахстана выдержали испытание временем, заявил Токаев

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
  • Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения между Казахстаном и Россией успешно противостоят вызовам новой эпохи и выдержали испытание временем.
  • Лидеры Казахстана и России уделили большое внимание вопросам безопасности в Евразии.
  • По итогам переговоров президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Отношения между Казахстаном и Россией успешно противостоят вызовам новой эпохи и выдержали испытание временем, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
"Большое внимание мы (Казахстан и Россия - ред.) уделили вопросам безопасности в Евразии. В условиях непрекращающейся турбулентности в мировой политике особую ценность приобретают устойчивые предсказуемые модели межгосударственного партнерства. Отношения между Казахстаном и Россией в полной мере отвечают этой цели. Они выдержали испытание временем и сейчас успешно противостоят вызовам новой эпохи", - сказал Токаев по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
