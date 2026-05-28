Токаев поблагодарил Путина за вклад в развитие двусторонних отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за вклад в развитие отношений Москвы и Астаны.
- Лидеры России и Казахстана провели переговоры и подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства.
- Токаев подчеркнул особый характер сотрудничества двух стран и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства.
АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера России Владимира Путина за исторический вклад в развитие отношений Москвы и Астаны.
В четверг лидеры двух стран провели переговоры в рамках государственного визита Путина в республику, подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"В завершение вновь выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации за его исторический по своему значению вклад в развитие казахстанско-российских отношений", - заявил президент Казахстана.
Токаев подчеркнул, что итоги государственного визита Путина подтвердили особый характер многогранного межгосударственного сотрудничества двух стран.
"Нет сомнений, что совместными усилиями мы продолжим уверенную поступь по пути, ведущему к укреплению стратегического партнерства и союзничества во имя благополучия наших братских стран и народов", - подытожил Токаев.
