Токаев поблагодарил Путина за вклад в развитие двусторонних отношений

АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера России Владимира Путина за исторический вклад в развитие отношений Москвы и Астаны.

"В завершение вновь выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации за его исторический по своему значению вклад в развитие казахстанско-российских отношений", - заявил президент Казахстана.

"Нет сомнений, что совместными усилиями мы продолжим уверенную поступь по пути, ведущему к укреплению стратегического партнерства и союзничества во имя благополучия наших братских стран и народов", - подытожил Токаев.