Токаев заявил о важности соглашения с Россией по строительству АЭС

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что соглашения с Россией по строительству АЭС в Казахстане имеют исключительно важное значение.

Он выразил признательность президенту РФ за участие в запуске этого проекта, который обеспечит развитие новых смежных областей энергетики и индустрии.