Токаев заявил о важности соглашения с Россией по строительству АЭС

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что соглашения с Россией по строительству АЭС в Казахстане имеют исключительно важное значение.
"Есть все основания выделить энергетику в качестве очень успешного направления сотрудничества. На мой взгляд, подписанное сегодня соглашение по строительству АЭС Балхаш имеет исключительно важное значение", - заявил Токаев в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он выразил признательность президенту РФ за участие в запуске этого проекта, который обеспечит развитие новых смежных областей энергетики и индустрии.
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая.