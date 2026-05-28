Рейтинг@Mail.ru
Токаев заявил о важности соглашения с Россией по строительству АЭС - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 28.05.2026 (обновлено: 12:37 28.05.2026)
Токаев заявил о важности соглашения с Россией по строительству АЭС

Токаев: соглашения по строительству АЭС с Россией исключительно важны

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что соглашение с Россией по строительству АЭС в Балхаше имеет исключительно важное значение.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что соглашения с Россией по строительству АЭС в Казахстане имеют исключительно важное значение.
"Есть все основания выделить энергетику в качестве очень успешного направления сотрудничества. На мой взгляд, подписанное сегодня соглашение по строительству АЭС Балхаш имеет исключительно важное значение", - заявил Токаев в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он выразил признательность президенту РФ за участие в запуске этого проекта, который обеспечит развитие новых смежных областей энергетики и индустрии.
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая.
Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин рассказал о работе России и Казахстана по внедрению ИИ
Вчера, 12:30
 
РоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала