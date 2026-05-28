Токаев назвал всестороннее сотрудничество с Россией приоритетом Казахстана - РИА Новости, 28.05.2026
12:06 28.05.2026 (обновлено: 12:14 28.05.2026)
Токаев назвал всестороннее сотрудничество с Россией приоритетом Казахстана

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Казахстан считает приоритетом всестороннее сотрудничество с РФ, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Мы в Казахстане считаем всестороннее сотрудничество с Россией приоритетом, считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих", - заявил Токаев в заявлении для прессы по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева, лидеры поприветствовали друг друга у Дворца Независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.
