Рейтинг@Mail.ru
Токаев: документ о союзничестве с Россией войдет в летопись отношений - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 28.05.2026
Токаев: документ о союзничестве с Россией войдет в летопись отношений

Токаев: документ о союзничестве России и Казахстана войдет в летопись отношений

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.
  • Вместе с президентом России в Астане находится делегация более чем из 30 человек, включая вице-премьера и федеральных министров.
  • Касым-Жомарт Токаев заявил, что документ о семи основах стратегического союзничества между Россией и Казахстаном имеет большое значение и войдет в летопись отношений между странами.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Документ о семи основах стратегического союзничества и взаимоотношениях между Россией и Казахстаном войдет в летопись отношений между странами, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация более чем из 30 человек, в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Документ о семи основах стратегического союзничества и взаимоотношениях между нашими странами является очень оригинальным, я сам работал над этим документом, вносил поправки, полагаю, что он войдет в летопись отношений между нашими странами и будет иметь очень большое значение", - сказал Токаев.
Он сообщил, что подробнее расскажет об этом документе позже на пресс-конференции.
Токаев: будущее России будет ярким и многообещающим - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Будущее России под руководством Путина будет ярким, заявил Токаев
Вчера, 10:51
 
В миреРоссияКазахстанАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинАлексей ОверчукВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала