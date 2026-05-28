Токаев: документ о союзничестве с Россией войдет в летопись отношений

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Документ о семи основах стратегического союзничества и взаимоотношениях между Россией и Казахстаном войдет в летопись отношений между странами, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация более чем из 30 человек, в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Документ о семи основах стратегического союзничества и взаимоотношениях между нашими странами является очень оригинальным, я сам работал над этим документом, вносил поправки, полагаю, что он войдет в летопись отношений между нашими странами и будет иметь очень большое значение", - сказал Токаев.
Он сообщил, что подробнее расскажет об этом документе позже на пресс-конференции.