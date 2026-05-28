Россия является лидером по инвестициям в Казахстан, заявил Токаев
10:53 28.05.2026 (обновлено: 11:03 28.05.2026)
Россия является лидером по инвестициям в Казахстан, заявил Токаев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия является лидером по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана, их размер составляет 29 миллиардов долларов.
  • Объем торговли между Казахстаном и Россией выходит на рекордные показатели — около 30 миллиардов долларов.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Именно Россия является лидером по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Именно Россия сейчас является лидером по вложению прямых инвестиций в нашу экономику: 29 миллиардов долларов. И мы будем продолжать работать именно в этом ключе", - сказал глава государства в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
По словам Токаева, экономика Казахстана сейчас активно развивается и большую роль в этом процессе играет экономическое взаимодействие с Россией.
"Объем торговли (между Казахстаном и РФ - ред.) выходит на рекордные показатели - около 30 миллиардов долларов", - уточнил казахстанский лидер.
РоссияЭкономикаКазахстанАстанаВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
