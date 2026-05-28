Рейтинг@Mail.ru
Будущее России под руководством Путина будет ярким, заявил Токаев - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 28.05.2026 (обновлено: 11:02 28.05.2026)
Будущее России под руководством Путина будет ярким, заявил Токаев

Токаев: будущее России под руководством Путина будет ярким и многообещающим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что будущее России будет ярким и многообещающим под руководством Владимира Путина.
  • Российский президент прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом и примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Будущее России будет ярким и многообещающим под руководством президента России Владимира Путина, считает лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством", - сказал Токаев на переговорах с российским коллегой в Астане.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике, заявил Путин
10:58
 
РоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВизит Путина в Казахстан — 2026В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала