Рейтинг@Mail.ru
Народ Казахстана заинтересован в дружбе с Россией, заявил Токаев - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 28.05.2026 (обновлено: 11:25 28.05.2026)
Народ Казахстана заинтересован в дружбе с Россией, заявил Токаев

Токаев: Народ Казахстана заинтересован в дружбе и сотрудничестве с Россией

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что народ Казахстана заинтересован в дружбе и сотрудничестве с Россией.
  • В Астане и Москве были открыты Аллея Вечной Дружбы и Сквер Дружбы Казахстана и России.
  • В Астане состоятся третьи игры будущего, которые будут способствовать укреплению гуманитарных контактов между молодежью.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Народ Казахстана заинтересован в дружбе и сотрудничестве с Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Недавно в Астане состоялись Дни России в Казахстане, которые с большим воодушевлением были встречены жителями и гостями столицы. Знаковыми событиями в прошлом году стали открытия Аллея Вечной Дружбы Казахстана и России в Астане и Сквера Дружбы Казахстана и России в Москве", - сказал Токаев.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин поздравил Казахстан с экономическими достижениями
11:08
По его словам, укреплению гуманитарных контактов, прежде всего, между молодежью, послужит проведение третьих игр будущего в Астане.
"Хотел бы отметить, что 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы, они работают. И это очень важно для того, чтобы продемонстрировать взаимную готовность к развитию сотрудничества, и это соответствует коренными интересам народов наших стран, поддерживается нашими народами", - сказал президент Казахстана.
По словам Токаева, народы двух государств заинтересованы в том, чтобы жить в дружбе и сотрудничестве, ведь всем нужен мир, чтобы успешно развиваться.
"Хотел бы отметить, что 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы, они работают. И это очень важно для того, чтобы продемонстрировать взаимную готовность к развитию сотрудничества, и это соответствует коренными интересам народов наших стран, поддерживается нашими народами", - сказал президент Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Токаев участвует в продвижении русского языка, заявил Путин
10:35
 
В миреКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала