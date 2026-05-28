Народ Казахстана заинтересован в дружбе с Россией, заявил Токаев

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Народ Казахстана заинтересован в дружбе и сотрудничестве с Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Недавно в Астане состоялись Дни России Казахстане , которые с большим воодушевлением были встречены жителями и гостями столицы. Знаковыми событиями в прошлом году стали открытия Аллея Вечной Дружбы Казахстана и России в Астане и Сквера Дружбы Казахстана и России в Москве", - сказал Токаев

По его словам, укреплению гуманитарных контактов, прежде всего, между молодежью, послужит проведение третьих игр будущего в Астане.

"Хотел бы отметить, что 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы, они работают. И это очень важно для того, чтобы продемонстрировать взаимную готовность к развитию сотрудничества, и это соответствует коренными интересам народов наших стран, поддерживается нашими народами", - сказал президент Казахстана.

По словам Токаева, народы двух государств заинтересованы в том, чтобы жить в дружбе и сотрудничестве, ведь всем нужен мир, чтобы успешно развиваться.