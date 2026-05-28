Токаев заявил об огромном значении визита Путина в Казахстан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит президента России Владимира Путина имеет огромное значение для развития стратегического партнерства между двумя странами.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об огромном значении визита российского президента Владимира Путина с точки зрения развития стратегического партнерства между двумя странами.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация более чем из 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.