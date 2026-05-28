Токаев участвует в продвижении русского языка, заявил Путин

"Я особо хочу отметить создание по вашей, Касым-Жомарт Кемелевич, инициативе международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей основной деятельности", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.

Он также отметил, что накануне, в среду, во время беседы с глазу на глаз в неформальной обстановке Токаев сделал определенные замечания по дальнейшей организации работы этой организации.