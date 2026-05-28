Токаев участвует в продвижении русского языка, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании международной организации по русскому языку.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил инициативы главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева по продвижению русского языка.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
«
"Я особо хочу отметить создание по вашей, Касым-Жомарт Кемелевич, инициативе международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей основной деятельности", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Он также отметил, что накануне, в среду, во время беседы с глазу на глаз в неформальной обстановке Токаев сделал определенные замечания по дальнейшей организации работы этой организации.
"Я услышал очень полезные инициативы с вашей стороны, хочу вас за это поблагодарить", - добавил Путин.