Токаев рассказал о взаимодействии с Россией по международным вопросам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана и Москва взаимодействуют почти по всем вопросам международной повестки.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Астана и Москва взаимодействуют почти по всем вопросам международной повестки, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Почти по всем вопросам международной повестки мы взаимодействуем, сотрудничаем", - сказал Токаев на встрече с Путиным.