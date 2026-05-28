Спорных вопросов между Россией и Казахстаном нет, заявил Токаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Между нашими странами не существует никаких спорных вопросов", - заявил глава Казахстана в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
Токаев уточнил, что для Казахстана дружественные близкие связи с РФ представляют первостепенную важность.
"И вы хорошо это понимаете, и мы это хорошо понимаем", - подчеркнул президент.