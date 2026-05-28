Токаев заявил об особых отношениях с Россией - РИА Новости, 28.05.2026
10:22 28.05.2026 (обновлено: 10:45 28.05.2026)
Токаев: визит Путина является подтверждением особых отношений Казахстана и РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана рассматривает визит Владимира Путина в Астану как подтверждение особых отношений между двумя странами.
  • Токаев подчеркнул, что для Казахстана дружеские и близкие отношения с Россией представляют первостепенную важность.
АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассматривает визит своего российского коллеги Владимира Путина в Астану как подтверждение особых отношений двух стран.
"Рассматриваю данный визит как подтверждение особых отношений между нашими государствами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Для Казахстана дружеские и близкие отношения с Россией представляют первостепенную важность", - сказал Токаев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Россия и Казахстан успешно развивают экономические связи, заявил Токаев
РоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВ миреВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
