Токаев заявил об особых отношениях с Россией

АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассматривает визит своего российского коллеги Владимира Путина в Астану как подтверждение особых отношений двух стран.
"Рассматриваю данный визит как подтверждение особых отношений между нашими государствами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Для Казахстана дружеские и близкие отношения с Россией представляют первостепенную важность", - сказал Токаев.