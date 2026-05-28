12:51 28.05.2026 (обновлено: 15:01 28.05.2026)
Токаев заявил о важности сотрудничества с Россией в энергетике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудничество в энергетике важно для Казахстана и Российской Федерации.
  • По словам Токаева, от Казахстана и РФ во многом зависит обеспечение транспортной взаимосвязанности в Евразии.
АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудничество в энергетике важно для Казахстана и Российской Федерации, в том числе по поставкам на внешние рынки.
"Для наших стран (Казахстан и РФ – ред.) огромное значение имеет решение вопросов по добыче, транспортировке, а также поставкам энергоресурсов, включая электроэнергию, на внутренние и мировые рынки. От наших стран во многом зависит обеспечение транспортной взаимосвязанности в Евразии", - сказал Токаев в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
ЭкономикаКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
