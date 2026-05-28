Токаев заявил о качественных изменениях в сотрудничестве с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит президента России Владимира Путина демонстрирует качественные изменения в двустороннем сотрудничестве.
- Объем торговли между Россией и Казахстаном прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов.
- Россия вышла на первое место по объему инвестиций, вложенных в экономику Казахстана.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит президента России Владимира Путина в республику продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами.
"Нынешний визит наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве. Об этом говорят следующие объективные показатели. Объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. По объему инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех. В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 122 проекта вошли в операционный цикл, то есть были реализованы. Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией", - заявил Токаев.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего прошли переговоры в узком и расширенном составах. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета
