12:43 28.05.2026 (обновлено: 14:03 28.05.2026)
Токаев заявил о качественных изменениях в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит президента России Владимира Путина демонстрирует качественные изменения в двустороннем сотрудничестве.
  • Объем торговли между Россией и Казахстаном прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов.
  • Россия вышла на первое место по объему инвестиций, вложенных в экономику Казахстана.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит президента России Владимира Путина в республику продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами.
"Нынешний визит наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве. Об этом говорят следующие объективные показатели. Объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. По объему инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех. В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 122 проекта вошли в операционный цикл, то есть были реализованы. Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией", - заявил Токаев.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего прошли переговоры в узком и расширенном составах. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин и Токаев подписали совместное заявление
Вчера, 11:51
 
В миреКазахстанРоссияАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
