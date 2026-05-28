Токаев поблагодарил Путина за передачу четырех тигров Казахстану

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского коллегу Владимир Путин за передачу Казахстану четырех амурских тигров для программы реинтродукции этих животных в республике.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего прошли переговоры в узком и расширенном составах. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.