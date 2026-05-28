Рейтинг@Mail.ru
Токаев поблагодарил Путина за передачу четырех тигров Казахстану - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 28.05.2026 (обновлено: 12:35 28.05.2026)
Токаев поблагодарил Путина за передачу четырех тигров Казахстану

Токаев поблагодарил Путина за передачу Казахстану четырех амурских тигров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурские тигры
Амурские тигры - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Амурские тигры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом.
  • В рамках визита Россия передала Казахстану четырех амурских тигров для программы реинтродукции.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку мер по реинтродукции тигров.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского коллегу Владимир Путин за передачу Казахстану четырех амурских тигров для программы реинтродукции этих животных в республике.
"Изюминкой государственного визита президента России стало прибытие в Казахстан четырех амурских тигров... Выражаю сердечную благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за реальную поддержку наших мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана", - заявил Токаев по итогам переговоров.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего прошли переговоры в узком и расширенном составах. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Амурские тигры - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин рассказал, что будет с переданными Казахстану амурскими тиграми
26 мая, 22:37
 
КазахстанРоссияАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала