Рейтинг@Mail.ru
В "ЛизаАлерт" призвали родителей не забирать телефоны у детей - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 28.05.2026
В "ЛизаАлерт" призвали родителей не забирать телефоны у детей

РИА Новости: в "ЛизаАлерт" призвали родителей не забирать телефоны у детей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка слушает музыку на одной из улиц в Москве
Девушка слушает музыку на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка слушает музыку на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инструктор направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер рассказала, что лишать ребенка телефона в качестве наказания не стоит.
  • Отсутствие телефона у ребенка затрудняет его поиск в случае пропажи и подвергает опасности его жизнь.
  • Мобильный телефон сегодня — это не только средство связи и контроля, но и средство спасения, поэтому родители должны рассмотреть альтернативные наказания вместо лишения телефона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Лишать ребенка телефона в качестве наказания не стоит, потому что при пропаже родители не смогут связаться с ним, а полиция - узнать его координаты, рассказала РИА Новости инструктор направления "Профилактика" отряда "ЛизаАлерт" Евгения Цинклер.
"В последнее время очень часто наши инфорги сталкиваются с тем, что пропал подросток или ребенок, у которого нет с собой мобильного телефона, так как он был наказан и родители забрали сотовый в виде наказания. Это очень сильно затрудняет поиск и реально подвергает опасности жизни ребенка", - сказала Цинклер.
Она отметила, что мобильный телефон сегодня - это не только средство связи и контроля, но и средство спасения. Потому что, имея при себе телефон, ребенок может в любой момент попросить о помощи, а полиция может установить координаты по мобильной связи.
"Поэтому мы все время просим родителей: пожалуйста, не лишайте ребенка средства связи и средства спасения. Придумайте, пожалуйста, какое-нибудь другое наказание", - заключила инструктор.
Торговый центр Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать ребенку, потерявшемуся в ТЦ
3 мая, 02:46
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала