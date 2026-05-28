В "ЛизаАлерт" призвали родителей не забирать телефоны у детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Инструктор направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер рассказала, что лишать ребенка телефона в качестве наказания не стоит.

Отсутствие телефона у ребенка затрудняет его поиск в случае пропажи и подвергает опасности его жизнь.

Мобильный телефон сегодня — это не только средство связи и контроля, но и средство спасения, поэтому родители должны рассмотреть альтернативные наказания вместо лишения телефона.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Лишать ребенка телефона в качестве наказания не стоит, потому что при пропаже родители не смогут связаться с ним, а полиция - узнать его координаты, рассказала РИА Новости инструктор направления "Профилактика" отряда "ЛизаАлерт" Евгения Цинклер.

"В последнее время очень часто наши инфорги сталкиваются с тем, что пропал подросток или ребенок, у которого нет с собой мобильного телефона, так как он был наказан и родители забрали сотовый в виде наказания. Это очень сильно затрудняет поиск и реально подвергает опасности жизни ребенка", - сказала Цинклер.

Она отметила, что мобильный телефон сегодня - это не только средство связи и контроля, но и средство спасения. Потому что, имея при себе телефон, ребенок может в любой момент попросить о помощи, а полиция может установить координаты по мобильной связи.