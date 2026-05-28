В России испытали квантовые технологии в банковской инфраструктуре

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские специалисты реализовали пилотный проект по использованию оборудования квантового распределения ключей в телекоммуникационной инфраструктуре банка, сообщает пресс-служба компании "Иннопрактика".
Пилотный проект по использованию оборудования квантового распределения ключей разработки АО "ИнфоТеКС" в телекоммуникационной инфраструктуре реализован ВТБ совместно с компанией "Иннопрактика" и АНО "Центр развития квантовых технологий". Итоги пилотирования продемонстрированы накануне ПМЭФ-2026.
"Проект стал одним из первых примеров практических испытаний квантовых коммуникаций в российском финансовом секторе и подтвердил возможность интеграции квантово-защищенных технологий в действующую банковскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Специалисты изучили возможность интеграции квантово-защищенных каналов связи в существующий контур информационной безопасности банка при непрерывной операционной деятельности. Отдельное внимание уделялось совместимости технологии с действующей инфраструктурой защиты данных и перспективам дальнейшего масштабирования.
Технология квантового распределения ключей позволяет защищать каналы передачи данных с использованием физических принципов передачи информации: любая попытка внешнего вмешательства в канал связи фиксируется автоматически, такой подход обеспечивает принципиально новый уровень защиты информации.
Заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что сейчас критически важно находить прикладные сценарии применения квантовых технологий. "Когда будут сформулированы регуляторные требования к применению технологии, мы уже будем полностью готовы: с глубоким пониманием технологии, собственными наработками и четким планом интеграции в инфраструктуру банка", - считает он.
"Сегодня квантовые коммуникации переходят в стадию практического применения в корпоративном секторе. В России уже сформирована собственная технологическая база для реализации проектов такого уровня - от научных компетенций до серийно выпускаемых отечественных решений. Это создает условия для последовательного внедрения квантово-защищенных каналов связи в финансовом секторе, промышленности", - отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.
