Тарасова призвала побыстрее снять санкции с российских хоккеистов

- Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27.
- Татьяна Тарасова назвала решение давно назревшим и выразила радость по этому поводу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что приветствует решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) об аннулировании недопуска сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27 и назвала его давно назревшим.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27. После этого IIHF должна собрать руководящий орган и принять окончательное решение относительно допуска России на международную арену.
"Это радует, замечательные новости. Давно уже пора такие решения принимать. Я не понимаю, за что нас так "наградили", нас надо уже всех побыстрее выпустить", - сказала Тарасова.