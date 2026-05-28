Тарасова призвала побыстрее снять санкции с российских хоккеистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что приветствует решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) об аннулировании недопуска сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27 и назвала его давно назревшим.