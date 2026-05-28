Танкисты уничтожили группу из семи боевиков ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Экипаж танка группировки войск "Север" уничтожил группу из семи боевиков ВСУ при попытке ротации на позициях в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир машины с позывным "Стрела".

По его данным, задача поступила в ходе боевого дежурства. Разведывательный БПЛА засек скопление противника в лесополосе — при доразведке выяснилось, что боевики пытались добраться до позиций своего подразделения для ротации.