ВСУ за сутки потеряли более 370 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего ВСУ за сутки потеряли свыше 370 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Омельник, Чаривное Запорожской области, Покровское и Подгавриловка Днепропетровской области.
"ВСУ потеряли свыше 370-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.