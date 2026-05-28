12:17 28.05.2026 (обновлено: 12:21 28.05.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 90 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 90 боевиков в зоне действий "Юга"

  • Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
  • ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 90 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Пискуновка, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
