В "Юнармии" рассказали об участниках спецоперации
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 28.05.2026
В "Юнармии" рассказали об участниках спецоперации

Герой России Головин: около 12 тысяч выпускников "Юнармии" участвуют в СВО

Парадный расчет движения "Юнармия" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Парадный расчет движения "Юнармия" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 12 тысяч выпускников и руководителей отрядов «Юнармии» — участники специальной военной операции.
  • Шестеро участников движения «Юнармия» удостоены звания Героя России.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Порядка 12 тысяч выпускников и руководителей отрядов "Юнармии" – участники специальной военной операции, среди них 6 имеют звание Героя России, сообщил РИА Новости начальник главного штаба движения, Герой России Владислав Головин.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" отмечает 28 мая 10-летний юбилей.
"Из числа выпускников и руководителей отрядов у нас есть участники специальной военной операции. Крайнюю цифру я озвучивал достаточно давно, но она была порядка 12 тысяч. На сегодняшний день в наших рядах 6 участников нашего движения удостоены звания Героя России", - рассказал Головин.
Движение "Юнармия" было создано в 2016 году для патриотического воспитания школьников. В 2024 году начальником главного штаба движения стал Герой России, участник СВО Владислав Головин.
