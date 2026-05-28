Бабушкина представила опыт Свердловской области в сфере сбережения здоровья
16:25 28.05.2026
Бабушкина представила опыт Свердловской области в сфере сбережения здоровья

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в прямом эфире Всероссийского марафона здоровья #ВМЕСТЕЗДОРОВО представила опыт региона по формированию здоровьесберегающей среды для жителей Среднего Урала, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Спикер выступила вместе с заместителем губернатора – министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой.
Телемарафон здоровья #ВМЕСТЕЗДОРОВО – это масштабное мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни. Участники из числа представителей региональных властей и предприятий в течение дня в прямом эфире обсуждают методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкопаталогий, вопросы сохранения здоровья сотрудников предприятий. Эстафета в презентации здоровьесберегающих технологий среди регионов России была передана Свердловской области.
Бабушкина отметила, что решение задачи по охране здоровья прежде всего работающих граждан объединяет усилия государства, бизнеса, общественных и научных организаций.
"Депутаты Законодательного собрания делают все возможное, чтобы законодательно подкрепить планы и приоритеты региональных властей в вопросе сохранения здоровья уральцев. Так, в 2012 году мы приняли областной закон об охране здоровья. За это время внесли в него свыше 40 изменений, развивая в том числе и направления в сфере профилактики и сбережения здоровья", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Она добавила, что в числе принятых законов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, – закон о физической культуре и спорте, об ограничениях курения табака, потребления никотинсодержащей продукции в отдельных общественных местах, об ограничениях продажи безалкогольных энергетических напитков. В этом году поддержали инициативу правительства области и приняли закон, сокращающий время продажи алкоголя на два часа.
Свои корпоративные программы здоровьесбережения, связанные с медициной труда, ДМС, санаторно-курортным лечением и продвижением занятий спортом, представили уральские предприятия ЕВРАЗ, где трудится порядка 14 тысяч человек, а также Северский трубный завод с численностью сотрудников свыше 4 тысяч.
 
