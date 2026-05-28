Сушинский признался, что не верит в скорый допуск российских хоккеистов - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
14:51 28.05.2026 (обновлено: 14:55 28.05.2026)
Сушинский признался, что не верит в скорый допуск российских хоккеистов

  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • После аннулирования решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять новое решение относительно допуска России на международную арену.
  • Максим Сушинский заявил, что не верит в скорое возвращение российских хоккеистов на международную арену.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский заявил РИА Новости, что аннулирование решения совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 само по себе ничего не означает, отметив, что не верит в скорое возвращение российских хоккеистов на международную арену.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Это еще ничего не значит. Когда нас допустят? Я не представляю. Каждый день что-то новое и не всегда хорошее. А мы просто хотим поиграть в хоккей, и мало верится, что нам скоро это удастся. Но очень хочется поиграть", - сказал Сушинский.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
ХоккейСпортМихаил ДегтяревМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)Максим Сушинский
 
