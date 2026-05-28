Сушинский признался, что не верит в скорый допуск российских хоккеистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский заявил РИА Новости, что аннулирование решения совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 само по себе ничего не означает, отметив, что не верит в скорое возвращение российских хоккеистов на международную арену.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Это еще ничего не значит. Когда нас допустят? Я не представляю. Каждый день что-то новое и не всегда хорошее. А мы просто хотим поиграть в хоккей, и мало верится, что нам скоро это удастся. Но очень хочется поиграть", - сказал Сушинский.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.