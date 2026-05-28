Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Германии увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе почти в 54 раза.
- На субсидии госпредприятиям на 2026 финансовый год выделен 161 миллион евро, тогда как в бюджете на предыдущий год было заложено всего 3 миллиона евро.
- Германия также нарастила расходы на адаптацию автомобильных дорог и мостов для переброски военной техники в среднем в четыре раза.
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Власти Германии почти в 54 раза увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе, выяснило РИА Новости, изучив федеральный бюджет страны.
Речь идет о бюджетном разделе "Проверка и расширение объектов общественного транспорта и инфраструктуры, представляющих военный интерес".
На субсидии госпредприятиям на 2026 финансовый год выделен 161 миллион евро, следует из изученных РИА Новости документов. В бюджете на предыдущий год по этой же статье было заложено всего 3 миллиона евро.
Документ также наделяет министерство обороны ФРГ полномочиями на заключение долгосрочных контрактов на 1,2 миллиарда евро. Эти обязательства будут оплачиваться постепенно: 200 миллионов евро в 2027 году и по 250 миллионов ежегодно вплоть до 2031 года. Основной объем этих средств пойдет на расширение территории порта Бремерхафен, который может стать крупным логистическим хабом НАТО в Европе.
Кроме того, Германия в среднем в четыре раза нарастила расходы на адаптацию автомобильных дорог и мостов для переброски военной техники (до 36,5 миллиона евро) по сравнению с планом на 2025 год.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.