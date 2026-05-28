ФРГ в 54 раза увеличила субсидии на подготовку инфраструктуры к конфликту

БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Власти Германии почти в 54 раза увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе, выяснило РИА Новости, изучив федеральный бюджет страны.

На субсидии госпредприятиям на 2026 финансовый год выделен 161 миллион евро, следует из изученных РИА Новости документов. В бюджете на предыдущий год по этой же статье было заложено всего 3 миллиона евро.