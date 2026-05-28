Как советский ученый смог прожить два года в волчьей стае

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Он ушел в лес в 1974 году, чтобы прожить с волками два года. Нет, это не фантастика — это реальный эксперимент ученого-этолога Ясона Бадридзе.
Как ему удалось примкнуть к стае хищников? И что с ним стало?
Все решилось в четыре года
Будущий ученый родился в Тбилиси в 1944 году в семье, далекой от науки. Его отец руководил знаменитой в Грузии школой каскадеров, мать была актрисой. Но Ясона манили не трюки и не сцена, а дикая природа. Все решил один случай, произошедший еще в детстве.
В четыре года отец взял его в поход в Боржомское ущелье. Не было ни палаток, ни спальных мешков — ночь провели в шалаше. Тогда же Ясон в первый раз услышал рев оленей и волчий вой, который произвел на него сильное впечатление.
"Это было что-то потрясающее! Все в душе перевернуло и, судя по всему, как-то там запечатлелось. Поэтому когда встал вопрос, чем в жизни заниматься, это впечатление стало решающим, и я выбрал волков", — вспоминал позже Бадридзе.
Так, Ясон поступил и успешно окончил биофак Тбилисского университета.
Мог рассчитывать только на себя
Изучать волков не по учебникам, а в дикой природе Ясон Бадридзе решил в конце 1960-х. Тогда он только выпустился из университета и уже работал в Институте физиологии Академии наук Грузинской ССР.
Однако этология (полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное поведение животных) в СССР считалась чуть ли не лженаукой. Ни о какой государственной поддержке не могло быть и речи, и Бадридзе решился на эксперимент в одиночку.
В 1974 году он появился в Боржомском заповеднике — в лесничестве "Зорети", где, по слухам, обитала семья из пяти волков.
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.comВолки в зимнем лесу
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.com
Волки в зимнем лесу
Поединок взглядами
Первые четыре месяца Бадридзе вообще не видел волков. Он изучал их тропы, места дневок, охотничьи маршруты и, главное, приучал зверей к своему запаху.
И вот однажды весной, когда матерый самец и его беременная самка отправились искать подходящее логово для выводка, Бадридзе решился. Он вышел к ним на тропу. Волчица замерла на месте.
"Волк приблизился ко мне на расстояние в пять-шесть метров. Он смотрел мне в глаза меньше минуты, но это время показалось мне вечностью", — вспоминал ученый.
Решив, что человек не представляет угрозы, он издал характерный фыркающий лай, оскалился... и ушел. Путь в стаю оказался свободен.
"Телепатия" волков
Волков оказалось больше, чем ученый предполагал. В стаю входили: матерый самец и его самка, старый хромой волк Нестор, страдавший от артрита, и трое молодых волков-переярков — подростков низшего ранга.
Удивительно, но волки выкармливали старого Нестора, который не мог охотиться. Хотя он уже не участвовал в погоне за добычей, именно он первым чуял зверя и подавал сигнал к охоте. Стая разбегалась, а Нестор оставался ждать.
Роли на охоте распределялись четко: кто-то перекрывал тропу, кто-то загонял добычу. Ученому доставалась роль заслона — он вставал на пути жертвы, сбивая ее с темпа. Когда олень замедлялся, волки его настигали.
© Фото : Peter KautВолки способны распознавать, когда человек действительно прячет еду в укромном месте, а когда — только притворяется
© Фото : Peter Kaut
Волки способны распознавать, когда человек действительно прячет еду в укромном месте, а когда — только притворяется
Особо поразил ученого способ общения волков. Перед охотой стая собиралась в круг. Волки смотрели друг другу в глаза, терлись носами... и понимали, кому что делать. "Это было похоже на телепатию, — признается Бадридзе. — Я тоже ловил на себе эти взгляды и всегда делал то, что было нужно".
Спасли от медведя
Волки делились с ученым добычей. Однажды, когда Бадридзе поранил ногу и не мог охотиться, молодой волк принес ему мясо. А в другой раз стая даже спасла ему жизнь. Возвращаясь с неудачной охоты, ученый наткнулся на медведя. Он закричал, и волки примчались. Кто-то вцепился медведю в пятку, и косолапый в панике убежал.
Правда, Бадридзе никогда не утверждал, что стал полноправным членом стаи, он был просто "представителем другого вида, от которого не исходит опасность".
Через два года Бадридзе вернулся к людям. Спустя некоторое время он узнал, что его волчью семью уничтожили браконьеры.