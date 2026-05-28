Как советский ученый смог прожить два года в волчьей стае

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Он ушел в лес в 1974 году, чтобы прожить с волками два года. Нет, это не фантастика — это реальный эксперимент ученого-этолога Ясона Бадридзе.

Как ему удалось примкнуть к стае хищников? И что с ним стало?

Все решилось в четыре года

Будущий ученый родился в Тбилиси в 1944 году в семье, далекой от науки. Его отец руководил знаменитой в Грузии школой каскадеров, мать была актрисой. Но Ясона манили не трюки и не сцена, а дикая природа. Все решил один случай, произошедший еще в детстве.

В четыре года отец взял его в поход в Боржомское ущелье. Не было ни палаток, ни спальных мешков — ночь провели в шалаше. Тогда же Ясон в первый раз услышал рев оленей и волчий вой, который произвел на него сильное впечатление.

"Это было что-то потрясающее! Все в душе перевернуло и, судя по всему, как-то там запечатлелось. Поэтому когда встал вопрос, чем в жизни заниматься, это впечатление стало решающим, и я выбрал волков", — вспоминал позже Бадридзе.

Так, Ясон поступил и успешно окончил биофак Тбилисского университета.

Мог рассчитывать только на себя

Изучать волков не по учебникам, а в дикой природе Ясон Бадридзе решил в конце 1960-х. Тогда он только выпустился из университета и уже работал в Институте физиологии Академии наук Грузинской ССР.

Однако этология (полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное поведение животных) в СССР считалась чуть ли не лженаукой . Ни о какой государственной поддержке не могло быть и речи, и Бадридзе решился на эксперимент в одиночку.

В 1974 году он появился в Боржомском заповеднике — в лесничестве "Зорети", где, по слухам, обитала семья из пяти волков.

Поединок взглядами

Первые четыре месяца Бадридзе вообще не видел волков. Он изучал их тропы, места дневок, охотничьи маршруты и, главное, приучал зверей к своему запаху.

И вот однажды весной, когда матерый самец и его беременная самка отправились искать подходящее логово для выводка, Бадридзе решился. Он вышел к ним на тропу. Волчица замерла на месте.

"Волк приблизился ко мне на расстояние в пять-шесть метров. Он смотрел мне в глаза меньше минуты, но это время показалось мне вечностью", — вспоминал ученый.

Решив, что человек не представляет угрозы, он издал характерный фыркающий лай, оскалился... и ушел. Путь в стаю оказался свободен.

"Телепатия" волков

Волков оказалось больше, чем ученый предполагал. В стаю входили: матерый самец и его самка, старый хромой волк Нестор, страдавший от артрита, и трое молодых волков-переярков — подростков низшего ранга.

Удивительно, но волки выкармливали старого Нестора, который не мог охотиться. Хотя он уже не участвовал в погоне за добычей, именно он первым чуял зверя и подавал сигнал к охоте. Стая разбегалась, а Нестор оставался ждать.

Роли на охоте распределялись четко: кто-то перекрывал тропу, кто-то загонял добычу. Ученому доставалась роль заслона — он вставал на пути жертвы, сбивая ее с темпа. Когда олень замедлялся, волки его настигали.

Особо поразил ученого способ общения волков. Перед охотой стая собиралась в круг. Волки смотрели друг другу в глаза, терлись носами... и понимали, кому что делать. "Это было похоже на телепатию, — признается Бадридзе. — Я тоже ловил на себе эти взгляды и всегда делал то, что было нужно".

Спасли от медведя

Волки делились с ученым добычей. Однажды, когда Бадридзе поранил ногу и не мог охотиться, молодой волк принес ему мясо. А в другой раз стая даже спасла ему жизнь. Возвращаясь с неудачной охоты, ученый наткнулся на медведя. Он закричал, и волки примчались. Кто-то вцепился медведю в пятку, и косолапый в панике убежал.

Правда, Бадридзе никогда не утверждал, что стал полноправным членом стаи, он был просто "представителем другого вида, от которого не исходит опасность".