14:56 28.05.2026
Владимиров поручил поддержать новые инвестпроекты в АПК Ставрополья

© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил поддержать новые инвестпроекты в АПК Ставрополья
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания обозначил ключевые задачи развития агропромышленного комплекса (АПК) региона, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и повышения качества жизни на селе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Владимиров отметил, что в 2026 году в регионе планируется реализовать 15 аграрных инвестиционных проектов общей стоимостью почти 18 миллиардов рублей. Ожидается, что их реализация позволит создать около 800 рабочих мест.
В числе проектов – создание производства лекарственных трав, закладка садов интенсивного типа, строительство комбикормового завода, развитие мелиорации, строительство плодохранилища, проекты в сфере семеноводства, тепличного хозяйства, мясного и молочного животноводства, а также птицеводства.
Отдельное внимание губернатор уделил вопросам импортозамещения семян и развитию мелиорации сельхозземель.
"В этом году мы планируем продвинуться по импортозамещению семян. По доле отечественной селекции семян кукурузы в севообороте намерены выйти за 50%, по подсолнечнику – на 55%. По сахарной свекле – на 10,5%. Так мы становимся к ближе к цели – снимаем зависимость от импорта в такой чувствительной для продовольственной безопасности теме как закладка урожая. Продолжим мелиорацию сельхозземель. Около шести тысяч шестисот гектаров планируем охватить орошением. На эти цели из краевого и федерального бюджета привлекли почти 1 миллиард рублей", – приводит пресс-служба слова Владимирова.
Глава региона подчеркнул, что развитие АПК напрямую связано с повышением качества жизни в сельских территориях. В этой связи губернатор поручил профильным министерствам обеспечить адресное сопровождение всех крупных инвестиционных проектов и особое внимание уделить реализации программы комплексного развития сельских территорий, в том числе реализации направленных краевых госпрограмм.
Как было отмечено, в 2026 году благодаря комплексному развитию территорий в развитие села планируется вложить около 250 миллионов рублей.
"Инвестиции – то, что приводит деньги на село, дает работу и зарплату. Помогает улучшать условия для жизни. Чтобы люди в селе оставались, чтобы село выбирали и видели в нем свое будущее. Это и есть сверхзадача развития нашей сельской экономики", – заключил Владимиров.
