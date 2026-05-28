Владимиров поручил поддержать новые инвестпроекты в АПК Ставрополья

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания обозначил ключевые задачи развития агропромышленного комплекса (АПК) региона, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и повышения качества жизни на селе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Владимиров отметил, что в 2026 году в регионе планируется реализовать 15 аграрных инвестиционных проектов общей стоимостью почти 18 миллиардов рублей. Ожидается, что их реализация позволит создать около 800 рабочих мест.

В числе проектов – создание производства лекарственных трав, закладка садов интенсивного типа, строительство комбикормового завода, развитие мелиорации, строительство плодохранилища, проекты в сфере семеноводства, тепличного хозяйства, мясного и молочного животноводства, а также птицеводства.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросам импортозамещения семян и развитию мелиорации сельхозземель.

"В этом году мы планируем продвинуться по импортозамещению семян. По доле отечественной селекции семян кукурузы в севообороте намерены выйти за 50%, по подсолнечнику – на 55%. По сахарной свекле – на 10,5%. Так мы становимся к ближе к цели – снимаем зависимость от импорта в такой чувствительной для продовольственной безопасности теме как закладка урожая. Продолжим мелиорацию сельхозземель. Около шести тысяч шестисот гектаров планируем охватить орошением. На эти цели из краевого и федерального бюджета привлекли почти 1 миллиард рублей", – приводит пресс-служба слова Владимирова.

Глава региона подчеркнул, что развитие АПК напрямую связано с повышением качества жизни в сельских территориях. В этой связи губернатор поручил профильным министерствам обеспечить адресное сопровождение всех крупных инвестиционных проектов и особое внимание уделить реализации программы комплексного развития сельских территорий, в том числе реализации направленных краевых госпрограмм.

Как было отмечено, в 2026 году благодаря комплексному развитию территорий в развитие села планируется вложить около 250 миллионов рублей.