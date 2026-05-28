Губернатор Ставрополья поручил расширить краевую систему поддержки бойцов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания поручил привести действующую в крае систему поддержки участников специальной военной операции и их семей в соответствие с новым указом президента России о единых базовых мерах поддержки бойцов и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона отметил, что работа по формированию комплексной системы помощи участникам спецоперации и их родным ведется на Ставрополье с 2022 года. На эти цели направлено 54 миллиарда рублей, утверждено более 50 мер социальной поддержки, в том числе в рамках реализации краевых госпрограмм и регпроектов.

Как прозвучало, в ближайшее время действующий в крае комплекс поддержки будет дополнен новыми решениями в соответствии с федеральным законодательством.

"Поручаю Минтруду до 1 октября привести сложившуюся в крае комплексную систему поддержки участников спецоперации и их родных в соответствие с указом. Причем, все действующие меры должны быть сохранены и дополнены теми, которые в крае еще не были предусмотрены", – отметил Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что помощь бойцам и их семьям остается одним из ключевых направлений государственной политики и важнейшей задачей для Ставрополья. Также глава региона поблагодарил волонтеров и всех жителей края, участвующих в поддержке военнослужащих.

Отдельно было отмечено, что только за прошлый год из округов Ставрополья в зону проведения специальной военной операции было направлено более 400 конвоев.