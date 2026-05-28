ООН, 28 мая – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках стран Запада, которые на протяжении многих лет снабжают режим Владимира Зеленского деньгами, оружием и разведданными, вдохновляя его на новые преступления и пытаясь выдать за жертву.