Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках стран Запада.
- Эти страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, сказал он.
ООН, 28 мая – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках стран Запада, которые на протяжении многих лет снабжают режим Владимира Зеленского деньгами, оружием и разведданными, вдохновляя его на новые преступления и пытаясь выдать за жертву.
"О каком человеческом сострадании с их (Запада – ред.) стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках? Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новое преступление против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.