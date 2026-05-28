Киев чувствует абсолютную вседозволенность, заявил МИД России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 28.05.2026 (обновлено: 13:17 28.05.2026)
Киев чувствует абсолютную вседозволенность, заявил МИД России

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на колледж в Старобельске демонстрирует игнорирование Киевом норм международного права.
  • Захарова назвала атаку ВСУ на Старобельск военным преступлением.
  • По ее словам, Европейский Союз и НАТО поставляют Киеву оружие и деньги, разделяя тем самым ответственность за происходящее.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на колледж в Старобельске показывает, что Киев чувствует абсолютную вседозволенность, нормы международного права абсолютно игнорируются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кровавое преступление убедительно продемонстрировало, что неонацистский режим Зеленского чувствует вседозволенность, абсолютную буквально благосклонность со стороны всех натовских кураторов. Никакие нормы международного гуманитарного права во время конфликтов... ему не писаны. Киевский режим их демонстративно игнорирует, вместе с западными кураторами", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, атака ВСУ на Старобельск имеет все признаки военного преступления.
"Это настоящий карт-бланш со стороны Европейского Союза и НАТО Банковой, который они буквально выписали и снабдили еще вот это самое разрешение оружием и деньгами. Коллективное западное меньшинство не может не осознавать, что эта детская кровь на их руках", - добавила Захарова.
