11:27 28.05.2026
Мемориал погибшим в Старобельске появился у посольства России в Анкаре

© РИА Новости / Вугар ГасановСтихийный мемориал с фотографиями погибших при ударе по Старобельску у здания посольства России в Анкаре
АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Стихийный мемориал с фотографиями погибших при ударе по Старобельску появился у здания посольства России в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК РФ, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
На размещенном у входа в российское диппредставительство стенде указаны название города, дата трагедии и фотографии погибших. Рядом установлены лампады и свеча памяти.
Жители Анкары и прохожие останавливаются у мемориала, рассматривают фотографии и оставляют красные гвоздики у здания посольства.
У входа в дипмиссию уже появились десятки цветов.
