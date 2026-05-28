Мемориал погибшим в Старобельске появился у посольства России в Анкаре

Стихийный мемориал с фотографиями погибших при ударе по Старобельску у здания посольства России в Анкаре

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Стихийный мемориал с фотографиями погибших при ударе по Старобельску появился у здания посольства России в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК РФ , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.

На размещенном у входа в российское диппредставительство стенде указаны название города, дата трагедии и фотографии погибших. Рядом установлены лампады и свеча памяти.

Жители Анкары и прохожие останавливаются у мемориала, рассматривают фотографии и оставляют красные гвоздики у здания посольства.